Cai a máscara de um prêmio vergonhoso que nunca fez sentido no futebol

O badalado Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista France Football ao suposto melhor jogador da temporada, revelará suas reais cores na cerimônia dessa segunda-feira, 28 de outubro de 2024, ao não premiar Vini Jr.

Jornalistas europeus e também dos demais continentes votam todos os anos naquele que julgaram ser o melhor. "O melhor", claro, varia de pessoa para pessoa porque os elementos da escolha são puramente subjetivos. Vota-se movido por sentimentos. Como debater com quem acredita que Bellingham, Rodri, Pedro, Messi, Luiz Henrique ou Ganso foram melhor do que Vini? Estamos dentro do universo das emoções e, nele, nos movemos por estimas. Então, jamais haverá consenso. E tudo bem não existir unanimidade. Não é isso que importa.

O que importa é compreender que a eleição vai ser sempre injusta com centenas de outros atletas. Nomear um homem ou uma mulher dentro de esportes coletivos é um monumento a injustiças. Eleger os campos europeus como únicos palcos possíveis para jogar nosso olhar faz parte do estado colonizado de nossos afetos.