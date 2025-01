Abel Ferreira e Palmeiras começam a temporada na contramão dos rivais

Com uma temporada longuíssima e quase sem descanso para quem vai ao Super Mundial, Abel ligou o modo Abel. Faz o que ele quer, mesmo quando todos caminham em outra direção, mesmo quando a lógica indica o contrário.

Estreia em casa, contra um adversário literalmente montado agora — nova SAF, novo técnico, 15 novas contratações —, pouco mais de uma semana de preparação, ano insano. Dane-se. Faço o que eu quero. Não aguenta, bebe leite.

Prudente? Não sei. Mas algo que aprendemos nos últimos quatro anos é criticar Abel com moderação. Cientes, sempre, da possibilidade de estarmos errados e ele, certo.

O UOL Play, streaming do UOL, transmitirá a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira encara a Portuguesa, a partir das 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira (15), dentro do Allianz Parque. O jogo terá narração de Dudu Monsanto e comentários de Alicia Klein e Danilo Lavieri. O Canal UOL exibe a íntegra do duelo uma hora após o apito final.

