O que pode fazer a diferença para Botafogo, Flamengo e Palmeiras no Mundial

Podemos — e provavelmente vamos — ficar discutindo até junho de 2025 quem caiu no grupo mais fácil ou difícil do novo mundial da Fifa. Assim como podemos — e provavelmente vamos — debater eternamente se o resto do planeta conseguirá, um dia, competir com os europeus.

Para além do tamanho do torneio, com 32 clubes, outro fator importante que muda no ano que vem é o momento da temporada em que ele será disputada e o tempo de preparo dos participantes. O Botafogo ficou sabendo que estaria no atual Intercontinental somente ao vencer o Galo, em Buenos Aires, exatamente 11 dias antes de estrear no evento, contra o Pachuca-MEX. A equipe chegará ao Qatar nos estertores da temporada, quando os atletas já deveriam estar férias, depois de sobreviver a 12 meses de um calendário esfalfante.

Em 2025, o barato muda. Todo mundo vai ter mais de um semestre para se reforçar, planejar, economizar o físico, estudar os adversários, imaginar cenários. Os europeus chegarão aos Estados Unidos no final da sua temporada; a gente, no meio da nossa. A final da Champions League acontecerá quinze dias antes do início do Super Mundial. Por aqui, estaremos a cinco meses da final da Libertadores e a seis da última rodada do Brasileirão.