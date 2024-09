Férias, férias mesmo

Esta coluna está entrando em férias. Com certa culpa, como impõe o capitalismo e o medo de perder algum evento importantíssimo enquanto descanso (suspiro). Aquilo que os gringos chamam de FOMO, fear of missing out — o que soa um tanto cretino diante da possibilidade de conhecer coisas novas sem hora para acordar.

O fato é que esta mãe, esta jornalista, esta mulher profundamente cansada precisa parar um pouco.

É possível, embora não provável, que eu siga ativa nas redes sociais. Mas não queria. Mas talvez não resista.