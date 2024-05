Líder do grupo: Palmeiras de Abel faz a Libertadores parecer fácil?

O Palmeiras reserva tomou um sufoco enorme do San Lorenzo, mas arrancou um empate fora de casa, no meio das finais do Paulista. Virou sobre o Independiente Del Valle fora de casa, com um gol no último minuto. Meteu 5 a 0 no Liverpool-URU em um jogo com zero vibe de goleada. Hoje, venceu o Del Valle de novo, agora no Allianz, com um 2 a 1 que terminou suado, tenso.

O time não sobra, a torcida cobra e o Alviverde já está garantido no primeiro lugar do seu grupo, com uma rodada de antecedência e a chance de conquistar, pela quinta vez em seis anos, a primeira colocação geral. Primeiro clube brasileiro a disputar as oitavas de final da competição por oito vezes seguidas.

Será que a equipe de Abel faz a Libertadores parecer fácil?