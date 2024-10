Corinthians, Fluminense, Vasco: os humilhados serão exaltados?

Especialmente depois da derrota rubro-negra de ontem. Sim, a equipe de Filipe Luís enfrentou o Fluminense bastante desfalcada e talvez já meio largada do Brasileirão. Mas mesmo com todas as ressalvas — uma delas a de que o clube tem excelentes reservas — e os problemas causados pelo calendário, é difícil defender a atuação do time.

O Tricolor venceu o arquirrival com alguma facilidade e conseguiu finalmente se descolar um pouco da turma do fundão. Dois gols marcados, um pênalti desperdiçado e pouco risco sofrido contra um dos elencos mais caros do país. Passados meses de sofrimento, dá até para voltar a sonhar com alguma coisa.

Assim como o Vasco. Diante do imbróglio com a 777 e um início cheio de tropeços, tudo indicava mais uma temporada para cardíacos. Eis que o Gigante da Colina está na metade de cima da tabela e também nas semis da Copa do Brasil. Como o Corinthians, precisa reverter em casa uma vitória simples conquistada pelo Galo, na Arena MRV. Se alcançar o feito amanhã, em São Januário, estará a duas partidas de um título importante em 2024. Quem diria.

Chegou a hora de quem estava assustadoramente perto do precipício alçar voo? Os humilhados serão exaltados na reta final de um ano cheio de emoções? Ou vai ficar tudo como dantes, com os ricos no topo e os enrolados lutando para meramente sobreviver?

Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.

