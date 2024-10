Valdivia e a falácia do perfil do agressor

Primeiro, sempre me choca como é fácil para tantos equalizar a desconfiança. Bom, ela também pode estar inventando coisa. Quis transar com ele. Foi jantar com o cara. Bebeu. De algum jeito foi parar no apartamento dele. Aproveitadora. Ninguém mandou se meter com jogador de futebol. Acrescente aqui os piores argumentos que você já ouviu.

Segundo, como é possível ainda nos balizarmos pela falácia de que uns têm mais perfil do que outros para cometer certas violências? Uma das que ouvi hoje: "Duvido você pegar o Veiga numa situação dessas." Ou: "Hum, Valdivia, né. Só mais uma confusão dele."

Pois bem, os números comprovam dois fatos assustadores: mulheres raramente mentem sobre essas situações (por motivos que deveriam ser óbvios) e não existe um perfil de estuprador, para além do fato de que são praticamente todos homens. Há velhos e novos, ricos e pobres, brancos e pretos, religiosos e ateus, conservadores e progressistas, reservados e festeiros, desconhecidos e familiares (a maioria).

Ah, se for Fulano eu acredito. Mas Sicrano jamais faria isso. Sério, gente? Duas mulheres estupradas por minuto no Brasil, segundo dados do Ipea, que levam em conta a subnotificação, e a conversa sobre credibilidade ocupando espaço em 2024?

Quando a notícia sobre Valdivia chegou aos meus grupos de zap, testemunhei uma colega sendo acusada de "polícia" por imediatamente acreditar na suposta vítima. Ela não defendeu a prisão sumária do ex-atleta, sem o devido processo legal. Apenas considerou válida a palavra de uma outra mulher e acrescentou: "já aconteceu comigo". Este triste fato — e também já aconteceu comigo — forma parte importante da nossa experiência no mundo. Praticamente toda mulher que conheço já passou por situação de violência sexual, enquanto praticamente nenhum homem se reconhece no papel de agressor.

Pare e se pergunte: por que as mulheres acreditam tão rapidamente e os homens, não? Qual a diferença crucial?