Como é o iceberg gigantesco que se soltou e viaja à deriva no oceano

Além da extensão, o peso do A23a também é expressivo. Os cientistas do British Antarctic Survey (BAS), o conselho de pesquisa do ambiente natural britânico, estimam que o iceberg tem aproximadamente 1 trilhão de toneladas. Ainda segundo o BAS, o A23a é considerado, além de o maior, o mais antigo iceberg do mundo.

Imagens do maior iceberg do mundo, o A23a, feitas durante missão da British Antarctic Survey Imagem: Reprodução/YouTube/British Antarctic Survey

A dimensão do A23a faz com que o iceberg seja um dos principais pontos de atenção dos cientistas. O BAS é uma das instituições que acompanham o A23a, sua importância para o ecossistema local e os efeitos do aquecimento global nos árticos.

Segundo o BAS, os icebergs podem fornecer nutrientes às águas por onde passam. Uma eventual alteração nas águas causada pelo A23a pode, conforme o BAS, criar ecossistemas prósperos em áreas que, sem a passagem do iceberg, seriam menos produtivas. "O que não sabemos é quais diferenças determinados icebergs, as suas escalas e as suas origens podem fazer nesse processo", explicou a biogeoquímica Laura Taylor ao portal do conselho.

Há exatamente um ano [dezembro de 2023], investigadores a bordo do navio de investigação de última geração do British Antarctic Survey, o RRS Sir David Attenborough, observaram e estudaram o iceberg A23a enquanto estavam numa missão científica no Mar de Weddell para o projecto BIOPOLE. Os cientistas tiraram as primeiras fotos do iceberg em movimento enquanto observavam como os ecossistemas antárticos e o gelo marinho influenciam os ciclos oceânicos globais de carbono e nutrientes, coletando dados ao longo do vasto iceberg. BAS, em comunicado oficial à imprensa