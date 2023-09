Ambientalista salva crustáceos da extinção em mangue da Baía da Guanabara

Um derramamento de óleo no final da década de 1980 devastou um mangue localizado em plena Baía de Guanabara, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. O petróleo com cobertura de 10 cm a 12 cm acabou com qualquer possibilidade de vida para os crustáceos que, até então, viviam na região.

Quase 20 anos depois do desastre, o hoje ambientalista e técnico em meio ambiente da Fiocruz Roberto Viana, 52 anos, que nasceu naquela região, percebeu um indício de vida do mangue. "Em 2007, passeando com o meu pai, vi dois buracos do uca [espécie de caranguejo]. Pelo formato, era um casal", conta ele a Ecoa.

Os olhos dos dois brilharam. "Já que estes sobreviveram, era possível repovoar." E ele arregaçou as mangas. Escolheu algumas áreas, tirou o lixo e o óleo, cercou e depositou crustáceos fêmeas comprados na época da desova para formar viveiros reprodutivos.