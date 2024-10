Mais de 50% das garrafas plásticas nas nossas praias vêm de outros países

A enorme quantidade de resíduos presentes na restinga e na areia desses locais já impressionam por si só, mas quando olhamos no detalhe, observamos o que cada um encontrou e a gravimetria identificou, ficamos ainda mais impactados. Não importa quantas limpezas de praias, rios e mangues a gente já tenha participado. Cada ação nos coloca diante de um cenário alarmante com os mais inusitados rejeitos encontrados. Nesses dois dias de ação no Paraná, coletamos garrafas com os rótulos indicando sua origem asiática, assentos de vaso sanitário, entre outros itens. O mais chocante foi encontrar "garrafas-bombas": PETs com urina, jogadas por navios. Quando abertas ingenuamente, explodem, liberando um dos cheiros mais desagradáveis que pudemos sentir até agora.

Nossa parceira Eco Local Brasil já realizou mais de 400 ações, retirando mais de 182 mil quilos de resíduos das praias brasileiras desde 2002 - ano de sua fundação. Em outra iniciativa sob sua liderança, coletou mais de 13 toneladas de lixo das praias do litoral Norte de Santa Catarina e do Paraná, nos meses de agosto e setembro deste ano. Nesse montante absurdo de resíduos coletados, o plástico mais uma vez se destaca, incluindo as famosas garrafas PET. Quando falamos repetidas vezes que não existe jogar fora, porque o lixo vai parar em algum lugar do planeta, a Eco Local Brasil evidencia isso com um dado: mais de 50% das garrafas plásticas coletadas possuem rótulos de outros países, como Turquia, Malásia e Japão. Até o momento, já foram catalogados mais de 50 rótulos internacionais.

>> Lixo plástico vindo da África polui praias brasileiras

Essa invasão do plástico não acontece apenas na costa do Brasil. Essa é uma questão mundial. Na primeira fase da nossa expedição marítima, testemunhamos a presença de plástico e microplástico em cerca de 100 destinos de mais de 10 países das Américas do Sul, Central e Norte e da Oceania. A segunda fase, iniciada com essa rota pelo Brasil, traz o mesmo cenário. As ações de limpeza de praias no Paraná estão aí para confirmar.

E esta não é uma questão recente. Lembramos que notamos a invasão de resíduos desde o final dos anos 90, quando estávamos em nossa segunda volta ao mundo. De lá para cá, esse problema - global - só cresce. O site oficial do G20, nosso parceiro, acaba de resgatar nossa passagem pela deserta West Fayu, no Oceano Pacífico, em 2015. Situação que nos motivou a ajustar as velas e dedicar nossas vidas à Voz dos Oceanos, à essa missão coletiva, do Brasil para o mundo.

A implantação de políticas de gestão de resíduos e a aprovação de um Projeto de Lei como o 2524 são instrumentos importantíssimos para minimizarmos os impactos do lixo. No âmbito global, caminhamos para o último encontro do Comitê Intergovernamental de Negociação sobre a Poluição Plástica, que acontecerá em novembro, na Coreia do Sul. De lá deve finalmente sair "um instrumento internacional juridicamente vinculativo sobre a poluição plástica, inclusive no ambiente marinho". Ou seja, no país e no âmbito internacional, estão sendo debatidas regras para frear essa produção excessiva de plástico de uso único.