'Os sedãs estão com os dias contados'. A frase anterior tem seus defensores, mas esta categoria do Prêmio UOL Carros 2024 mostra que não é bem assim. Isso porque quatro dos cinco finalistas são carros inéditos ou estrearam novidades na linha.

A começar pelo BYD King, grande atração do segmento este ano. O sedã híbrido plug-in chinês chegou com vontade de incomodar a hegemonia do Toyota Corolla. O modelo japonês, por sua vez, é o único que não teve atualizações. Mesmo assim continua vendendo quase três vezes mais que os todos os concorrentes (juntos) em 2024.

Já o Sentra, vencedor em 2023, passou por um quase imperceptível facelift, além da Nissan ter equipado mais seu produto. Único representante premium do segmento, o Mercedes-Benz Classe E estreou no começo do ano (e já virou de linha no meio do caminho).

O último a apresentar atualizações foi o Honda City. O carro teve mudanças discretas no visual para se diferenciar da versão hatch e apresentou mudanças na oferta de itens de série.

Confira a seguir mais detalhes sobre os finalistas na categoria 'Melhor Sedã' do Prêmio UOL Carros 2024. O ganhador será conhecido em 2 de dezembro, em cerimônia realizada em São Paulo.