Toyota Corolla 2025 vem aí: veja como fica o sedã mais vendido do Brasil

De forma discreta, o novo Toyota Corolla 2025 não muda por fora, já que no ano anterior já teve a sua última atualização antes da troca da geração. Na ocasião, recebeu nova grade frontal inferior em formato colmeia e as rodas ganharam novo desenho.

No interior, o quadro de instrumentos digital tem 12,3 polegadas, o mesmo presente no RAV4 vendido no exterior. A central agora tem 10,25 polegadas e passa para um outro patamar, deixando de vez para trás a 'TV de tubo' horrível usada na estreia da atual geração. Algo que a marca corrigiu e que agora faz parte do passado.

Na motorização, o Toyota Corolla 2025 não recebe a atualização com os sonhados 140 cv. Por aqui, o modelo híbrido flex permanecerá com o motor 1.8 de 122 cv de potência, assim como o Corolla Cross. A versão XEi, a mais barata à venda por R$ 158,5 mil, segue com o 2.0 flex de 177 cv, 21,4 Kgfm de torque e caixa CVT que simula 10 marchas.

Vale destacar que o Corolla é o carro mais vendido da categoria e dificilmente perderá esse posto. Em agosto, atingiu 3.515 unidades comercializadas, cerca de 73% do mercado de sedãs médios. No total do ano, foram 14,4 mil veículos emplacados até o mês passado.

