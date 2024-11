Todos contra a Ford Ranger. Este é o resumo da categoria "Melhor Picape Média" na edição 2024 do Prêmio UOL Carros. Campeã no ano passado, a caminhonete feita na Argentina vai enfrentar uma concorrência de peso. Mas também teve novidades, como o retorno da versão Black, a mais barata da linha.

A primeira que vai tentar abocanhar o título é a nova Chevrolet S10, que mudou quase tudo este ano. Design, interior e câmbio são novos, além do motor agora ter mais potência.

Duas são novatas. A Fiat Titano estreou no segmento com foco no trabalho e preço mais em conta. A JAC, por sua vez, volta aos motores a combustão depois de dois anos oferecendo só carros elétricos. E a Hunter, com um 2.0 turbodiesel, estreia com a maior capacidade de carga da categoria e valor competitivo.

Por fim, a Volkswagen Amarok reestilizada chegou para tapar o buraco da nova geração vendida no exterior e que não veio ao país. O visual foi levemente modificado e o potente motor V6, mantido.

Vitórias consecutivas da Ranger ou nova rainha do pedaço? Esta pergunta será respondida no dia 2 de dezembro, data do evento do Prêmio UOL Carros 2024 que acontece em São Paulo. Até lá, veja detalhes sobre as picapes finalistas abaixo.