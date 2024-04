Nova Chevrolet S10: veja as vantagens e onde come poeira contra as rivais

A SRV alcança R$ 289.990 e adiciona modos de condução Eco e Power; protetor de caçamba; saída de ar para o banco traseiro; revestimentos do banco em couro e material sintético; entrada e partida sem chave e maçanetas cromada e rodas de liga leve aro 18. Em comparação com a Toyota, a S10 LTZ tem um pacote bem mais completo, no qual se destacam os itens de segurança ativa, carregador sem fio e ajustes elétricos para o banco do motorista, tudo custando cerca de R$ 3 mil extras.

A Hilux SRX Plus (R$ 334.890) soma alerta de mudança de faixa; assistente de pré-colisão e frenagem automática; banco do motorista com regulagens elétricas; bancos de couro perfurado com partes de material sintético; retrovisor interno eletrocrômico; capota marítima; farois de LED e molduras de caixa de roda exclusivas. O preço é muito mais elevado do que a High Country - que está esgotada no site de pré-reserva -, uma diferença de cerca de R$ 32 mil.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Ford Ranger: Levamos em consideração a partir da configuração XLS (R$279.990), a primeira com motor V6 3.0 turbodiesel - as demais vêm equipadas com o novo 2.0 turbodiesel. Entre os principais itens, há painel de instrumentos digital de 8"; farois Full LED com acendimento automático; central multimídia de 10"; rodas de liga leve aro 17; carregador de celular wireless; Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Traz ainda quatro modos de condução (Normal, Eco, Rebocar e Escorregadio); sete airbags; saída de ar para o banco traseiro; direção elétrica com coluna ajustável em altura e profundidade; partida remota (aciona também o ar-condicionado); sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. É um pacote competitivo que se soma aos cinco anos de garantia.

A intermediária XLT (R$ 289.990) acrescenta bancos de couro com ajuste elétrico para o motorista; volante também revestido no mesmo material; alerta de colisão frontal e frenagem autônoma com detector de pedestres; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; trava elétrica da tampa da caçamba; farois de neblina de LED; retrovisores externos com rebatimento elétrico e sensor de chuva. Em relação ao pacote da S10 LTZ, perde por não ter o alerta de mudança de faixa, algo desejável, dado que a diferença de preço não chega a R$ 3 mil.