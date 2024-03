Aceleramos a Fiat Titano: nova picape média é páreo contra Hliux e S10?

Fabricante da Strada, veículo mais vendido do Brasil nos últimos três anos, e criadora da Toro, uma das picapes mais emplacada do país, a Fiat finalmente resolveu se aventurar no mercado das picapes full-size, com carroceria sobre chassi.

Para finalmente entrar no disputado mercado onde se destacam modelos consagrados como Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, a marca italiana acaba de lançar a Titano.

A novidade chega às 520 concessionárias Fiat e faz sua estreia trazendo três versões diferentes, todas com o mesmo motor turbodiesel, tração 4x4, reduzida, bloqueio do diferencial traseiro e cabine dupla.

Os preços sugeridos são de R$ 219.990 para a configuração de entrada Endurance, de R$ 239.990 para a intermediária Volcano e de R$ 259.990 para a Titano Ranch, opção topo de linha.

Vale destacar que a Titano é um projeto original da Peugeot, outra marca do grupo Stellantis, e é comercializada em outros mercados da América do Sul como Peugeot Landtrek.

Dada a sua maior tradição na categoria de picapes no Brasil, coube à Fiat a missão de comercializar a Titano aqui.

Desenvolvida em parceria com a chinesa Changan, ela é montada no Uruguai em regime CKD, com peças importadas da China, na mesma fábrica de onde a Peugot Landrek é exportada para outros países da região.

Desvendando a Fiat Titano

Imagem: Divulgação

Design: a Fiat Titano tem visual semelhante ao de outras picapes médias, transmitindo a sensação de robustez esperada em um veículo utilitário. Na versão topo de linha Ranch, abusa dos detalhes cromados, presentes em locais como a parte superior da grade frontal, maçanetas externas, capa dos retrovisores, para-choques e maçaneta da tampa da caçamba. Na dianteira, a grade com acabamento preto brilhante da Ranch dá um toque mais sofisticado e agradam, bem como as luzes de condução diurna que formam um apêndice na laterais inferiores da peça. Por dentro, as saídas de ar estreitas e horizontais abaixo da multimídia flutuante ajudam a compor um visual moderno - já o painel com mostradores que lembram os do antigo Chevrolet Agile e a alavanca de câmbio gigante, nem tanto.

Espaço interno: medindo 5,33 m de comprimento e 1,96 m de largura, a Titano é ligeiramente maior do que a média de sua categoria e, portanto, tem bom espaço para levar cinco ocupantes. Apesar de ser equipada com eixo cardã, o túnel central não é tão alto, beneficiando o conforto no banco traseiro. A Fiat destaca que o volume da caçamba é o maior do segmento, com 1.314 litros no padrão NET e desconsiderando o protetor do compartimento de carga, nas configurações equipadas com o item. A capacidade de carga de 1.020 kg está dentro da média das picapes médias turbodiesel.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: a Fiat Titano traz interior quase todo revestido por plásticos rígidos, o que não é surpresa para uma picape na sua faixa de preço, e vale destacar que as peças são bem encaixadas e transmitem sensação de qualidade. Os bancos são confortáveis e, na versão Ranch, o do motorista traz ajustes elétricos. O conforto é reforçado, nessa configuração, pelo ar-condicionado digital de duas zonas. São destaques as saídas do ar-condicionado para o banco traseiro e os apoios de braço nas duas fileiras de assentos, mas não há portas USB do tipo C, utilizadas pelos celulares mais recentes - na Titano, todas são daquelas maiores, do tipo A, e a conexão via Android Auto e Apple CarPlay requer o uso de fio. Faltam itens tecnológicos como alerta de colisão e frenagem automática, oferecidas em outras picapes, mais caras, enquanto os sensores de estacionamentos dianteiros e traseiros da versão mais completa são bem-vindos.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o motor 2.2 turbodiesel de 180 cv e 40,8 kgfm é suficiente para a picape de 2.150 kg (peso da Titano Ranch), mas demora um pouco para embalar e, especialmente, em rodovias, está longe de ser empolgante, mesmo com o modo esportivo ativado - outras picapes da mesma categoria trazem mais potência e torque, porém são mais caras. Para o uso fora de estrada, essa sensação é bem menos evidente e, no test-drive que eu fiz em estradas de terra, a Titano foi muito bem - vale dizer que todas as versões têm seletor de tração 4x4 e reduzida, além de bloqueio do diferencial traseiro, muito útil para encarara trechos de baixa aderência. Contudo, a suspensão independente na dianteira e com eixo rígido e feixe de molas na traseira balança mais do que o desejável, ao menos sem carga, como foi a condição avaliada neste primeiro contato.

Consumo: as médias oficias, medidas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) são apenas razoáveis: 8,5 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada.

Imagem: Divulgação

Itens de série: destacam-se, na versão Ranch, ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia de dez polegadas, rodas de liga leve diamantadas com 18 polegadas, alerta de saída de faixa, seis airbags, controle de velocidade de cruzeiro, chave presencial, câmeras "360 graus", rebatimento automático dos retrovisores, bancos de material sintético semelhante a couro, banco do motorista com ajustes elétricos, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, estribos laterais, santantônio cromado e protetor de caçamba.

*Viagem a convite da Stellantis