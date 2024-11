Depois de dois anos de ausência no Brasil, o CR-V estreou em fevereiro no mercado em nova geração e com uma novidade: o motor híbrido do Accord. O SUV é vendido em versão única e custa R$ 352.900.

O CR-V é híbrido do tipo pleno e não recarrega na tomada. Tem um motor 2.0 aspirado a gasolina de ciclo Atkinson, com 147 cv e 19,4 kgfm, que trabalha em conjunto com outros dois elétricos, sendo um gerador e outro de tração, que adiciona 184 cv e 34,2 kgfm.

A potência combinada é de 207 cv. Os números de consumo, por sua vez, não são muito otimistas e o SUV faz 14,2 km/l na cidade e 11,6 km/l na estrada.

Entre os equipamentos, destaque para os dez airbags, som assinado pela Bose, quadro de instrumento digital, multimídia com tela de 10,2", ar-condicionado de duas zonas e carregador de smartphone por indução.

O CR-V também vem com o pacote de segurança Sensing, que traz recursos do tipo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e sistema de manutenção de faixa.

