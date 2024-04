Toyota RAV4 ganha versão híbrida plug-in no Brasil; veja preço e detalhes

Imagem: Divulgação

Há também tela áudio de alta resolução HD de 10,5 polegadas com conexão para smartphones e tablets por meio do espelhamento com Android Auto ou Apple CarPlay, visualização da câmera de ré traseira com linha guia dinâmica e computador de bordo com tela TFT colorida de 12,3 polegadas.

O RAV4 possui Assistência de Permanência de Faixa e Alerta de Oscilação (LTA, LDA e SWS), câmera de reconhecimento frontal, radar e sensor de monitoramento de ponto cego (BSM) entre outros itens.

