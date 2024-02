Novo Honda CR-V chega com motor híbrido e preço nas alturas; veja detalhes

Lateralmente, chamam a atenção as rodas de 19" com desenho escurecido e as molduras na cor prata brilhante nas portas e parte superior da carroceria. Por causa das atualizações na plataforma, o CR-V cresceu 8 cm no comprimento, que é de 4,70 metros - 7 cm a menos que o Commander. O entre-eixos é de 2,7 m, 4 cm extras, enquanto a largura ficou 1 cm superior (1,87 m).

Com isso, o espaço traseiro melhorou, e é ressaltado pelo assoalho quase plano, o que facilita a acomodação de três pessoas no banco de trás. Dependendo da estatura dos ocupantes, não há sobra de espaço para os ombros e quadris. Ainda assim, o CR-V oferece mais conforto que outros modelos da categoria.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Além disso, os bancos traseiros agora rolam sobre trilhos, para deixar ainda maior o espaço do porta-malas, se necessário. Este, aliás, tem 581 litros, 59 l a mais que no modelo anterior. E para aqueles que querem ainda mais capacidade, ou carregar objetos grandes, os bancos da segunda fila são bipartidos.

O porta-malas tem tampa com abertura elétrica e uma nova função. Quando se segura a chave no mão, ou no bolso, o compartimento é fechado automaticamente assim que o usuário se afasta.

Interior e acabamento

O acabamento interno é um dos grandes destaques do novo CR-V 2024. O modelo usa materiais como Black Piano, couro e imitação de madeira nos painéis e portas. Estas têm revestimento emborrachado em todas as partes e botões para memórias de duas posições do banco do motorista.