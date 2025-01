IPVA e multas parcelados: como pagar dívidas do seu carro em até 12 vezes

Endividamento

Daniela Guillen, diretora de Produtos e UX no Sem Parar, defende que o parcelamento via cartão de crédito traz conforto para quem deseja regularizar a situação do veículo:

"Os motoristas já conseguem prever o valor da parcela por mês e, com isso, se planejam melhor, evitando multas ou atraso na liberação do documento. Em 2024, 50% das nossas transações do tributo foram pagas na modalidade crédito, com muitos optando por parcelar em seis vezes, três vezes, e 12 vezes."

Segundo o Detran-SP, em janeiro também começou o período do pagamento antecipado do licenciamento. A frota ativa no estado é de 29 milhões de veículos. E cerca de 4 milhões de licenciamentos já foram pagos antecipadamente este mês.