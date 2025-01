Tecnologia restrita a presídio vira arma polêmica contra som alto no carro

"Também deveria ser ilegal que alguém perturbe outras pessoas com música em alto volume a qualquer hora, sem qualquer respeito às pessoas. Desenvolvi o Pocket Gone para combater a poluição sonora que afeta milhões de pessoas. Entendo as preocupações legais, mas acredito que devemos encontrar um equilíbrio entre o direito ao silêncio e o uso responsável de dispositivos de som".

Apesar das controvérsias, o inventor diz que já está trabalhando em uma versão mais acessível do seu dispositivo.

Sem informar preço, ele acrescenta que está aceitando reservas do Pocket Gone por meio de uma lista de espera.

*Com informações de matéria publicada em 03/06/2022