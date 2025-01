Combustível batizado: 6 testes que você pode fazer ao abastecer no posto

Está na lei. O consumidor tem o direito de solicitar testes de qualidade sempre que duvidar da procedência do combustível na hora de abastecer em um posto. Os testes são feitos gratuitamente e são rápidos, no entanto menos de 5% dos consumidores tomam esta iniciativa de acordo com o Instituto Combustível Legal (ICL) - associação que atua no combate ao comércio irregular e fraudes do setor de combustíveis no Brasil.

De acordo com o diretor do instituto, Carlo Faccio, é necessário que as pessoas saibam cada vez mais que possuem o direito de testar. "Mesmo que de início os funcionários do posto não pareçam dispostos a colaborar, se houver recusa você pode fazer uma denúncia à Agência Nacional de Petróleo. Solicitar o teste também é uma forma de fiscalizar e coibir ação de cartéis e garantir a livre concorrência no setor".

Assim, o ICL listou seis testes diferentes que o cliente pode exigir na hora de abastecer. Confira: