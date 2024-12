Carinho demais faz mal: cuidar desta maneira pode até estragar seu carro

Muitos adoram proteger os carros com capas. Mas quem diria que, em alguns casos, esse hábito pode acabar virando um "tiro no pé"? Vai depender do material delas e da situação onde serão utilizadas.

No mercado, existem capas automotivas de diferentes tipos e faixas de preço, que variam de cerca de R$ 50 até R$ 400. Elas podem ser feitas de plástico, algodão ou tecido, com algumas opções impermeáveis.

E tem também as capas para uso no interior, como aquelas para cobrir os bancos e o volante. Normalmente quem roda muito com o carro gosta de usá-las para conservar o estado das superfícies por mais tempo. Se não, quem tem um veículo mais velhinho pode, com elas, conseguir dar uma sobrevida aos componentes.