Botão do pânico? O que acontece ao apertar recurso que chegou aos carros

Os assistentes, como o Adventure Intelligence, da Jeep, também oferecem funcionalidades por aplicativos de celular

Pelo telefone é possível saber o nível de combustível, travar e destravar as portas e localizar onde o carro está estacionado

O serviço costuma ter um custo. Para o Onix, por exemplo, a Chevrolet cobra R$ 139,90 por mês para ter a assistência completa

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.