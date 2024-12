Não é só lavar: o que vale (ou não) consertar antes de vender seu carro

Por isso, seja honesto com o interessado e diga o que precisa ser feito no seu carro. Em último caso, só substitua componentes da suspensão como amortecedores, molas, buchas, bandejas, rolamentos etc., se estiverem exageradamente gastos, ruidosos ou defeituosos, o que na hora do test drive poderá afastar o possível comprador.

Óleos, fluidos e aditivos...

Substituir o óleo do motor, bem como o filtro, a água do radiador e demais aditivos e a bateria, são itens que o próximo dono pode fazer, pois eles não influenciam na avaliação e que normalmente são retirados e recolocados pelo próximo proprietário.

O custo dessa revisão e substituição de aditivos geralmente custa em torno de R$ 500 e é um valor que certamente o dono não terá como recuperar na hora da venda. Nesses casos, só complete, pois um comprador mais cuidadoso pode olhar que o nível dos líquidos no reservatório está abaixo e desconfiar de um possível vazamento.

Discos de freio e pastilha

São itens que não afetará na parte estética do carro, e por isso não vale a pena trocá-los. Um jogo de pastilhas, por exemplo, para um carro popular sai, em média, R$ 80. Logicamente se eles estiverem demasiadamente gastos, aí a situação muda de lado, pois o atrito entre a pastilha gasta no disco pode causar empenamento no mesmo e aí o custo será ainda maior.

Velas e cabos

Substituir as velas e cabos é a mesma regra. Se o seu carro apresentar dificuldades na partida, consumo excessivo de combustível, falhas na aceleração e perda de potência, é preciso checar estes dois componentes. Do contrário, é preferível deixar de lado, pois não afetará negativamente a quem estiver interessado no seu veículo. Lembre-se que um jogo de velas e cabos para um carro popular vai custar R$ 240.

