Pedágio sem cancela chega ao litoral de SP; veja cuidados para o fim de ano

A ANTT é a responsável por regulamentar e autorizar a implantação de novos sistemas de cobrança de pedágio no Brasil, incluindo o Free Flow. O órgão estabelece as normas técnicas e os critérios que devem ser atendidos pelas concessionárias para a implantação desse tipo de sistema. A adoção desse sistema está prevista para se expandir gradualmente até 2030, com o objetivo de substituir todas as praças de pedágio convencionais.

Confusão e brigas na Justiça

As primeiras experiências com o Free Flow no Brasil foram marcadas por dúvidas dos usuários quanto ao pagamento da tarifa e muitas reclamações de motoristas autuados. Em abril deste ano, a Justiça Federal do Rio suspendeu em caráter liminar as cobranças após 660 mil multas por evasão terem sido questionadas.

Na ocasião, uma ação civil pública solicitou a suspensão das autuações na Rio-Santos alegando "escassez de pontos de atendimento presenciais acessíveis aos consumidores, além de penosos entraves burocráticos para o pagamento da tarifa e do abuso do poder de polícia da ANTT (...), desconsiderando o caráter experimental do sistema de cobrança".

A decisão, no entanto, foi derrubada no mês seguinte após recurso apresentado pela Advocacia Geral da União (AGU), que argumentou que a medida poderia causar inviabilidade da cobrança do pedágio, além de promover insegurança jurídica sobre o novo modelo de concessão rodoviária.

