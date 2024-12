Renault Kardian leva 4 estrelas em crash test; Stepway tem nota zero

Para o Latin NCAP, o Kardian poderia ter tido uma nota melhor se "a proteção de pedestres e/ou adicionando frenagem autônoma de emergência para usuários vulneráveis da estrada com bom desempenho".

Já o Renault Logan/Sandero/Stepway, oriundo de Brasil, Argentina e Colômbia, teve zero estrela sem sua avaliação. Com quatro airbags como padrão e controle de estabilidade (ESC) como opcional, o carro teve 32,83% em Ocupante Adulto, 61,22% em Ocupante Infantil, 46,30% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 0,00% em Assistência à Segurança.

O modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical e proteção de pedestres.

O controle de estabilidade (ESC) obteve zero pontos, pois não é oferecido como equipamento padrão, embora a produção do modelo tenha sido atualizada para padrão. A unidade selecionada pelo Latin NCAP, adquirida em 2024, não oferecia ESC. Mesmo com ele, a pontuação do modelo teria sido de zero estrela, já que a caixa para adultos mostrou um desempenho ruim .

Confira os crash tests do Kardian e do Stepway:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.