Honda City muda na linha 2025; veja novidades e preços do hatch e do sedã

Ao todo são dez modos de condução, com destaque para a opção Corsa (uso em pista), além das elétricas Hybrid e Recharge.

No quadro Autosserviço, o assunto da semana é o funcionamento do turbo, sistema que aproveita os gases do escapamento para incrementar o desempenho e reduzir o consumo de motores a combustão.

Além de explicar o funcionamento de motores turbinados, o Carona também destaca como se faz a manutenção correta de propulsores com essa tecnologia e também aponta as diferenças na comparação com motores convencionais de veículos.

A edição desta semana conta, ainda, com o quadro Fala Carona, no qual Jorge Moraes responde dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

