Acidente mais caro do mundo? Colisão destrói McLaren, Ferrari e até Bentley

Um acidente com consequências altas no quesito financeiro ocorreu recentemente em Pfunds, na Áustria, perto da fronteira com a Suíça. Quatro supercarros protagonizaram uma colisão enquanto desciam uma região montanhosa. Sem chuva no momento do acidente, a principal hipótese da causa foi fata de atenção.

O que aconteceu

Uma McLaren Elva, uma Ferrari 812 Superfast, uma LaFerrari e um Bentley Continental bateram no que foi um acidente multimilionário ocorrido em uma estrada sinuosa de uma região montanhosa na Áustria.

Tudo começou com um contato entre o McLaren e a LaFerrari. Avaliado em US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,8 milhões na cotação atual), o Elva tem 399 unidades e 815 cv em seu motor V8 de 4.0 litros, podendo chegar a até 335 km/h. A LaFerrari pode chegar a até US$ 5 milhões (R$ 29 milhões) em valor atualmente, com V12 aspirado de 6.3 litros e 963 cv, a levando a até 355 km/h.