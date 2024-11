Influencer detona Lamborghini com R$ 580 mil em fita adesiva em vídeo viral

Em um vídeo de 14 segundos, o influenciador MrBeast decidiu inovar no conteúdo. Ele quis ver quantos rolos de fita adesiva seguram um Lamborghini Gallardo perfeitamente, mesmo que para isso sacrificasse o 'bem-estar físico' do supercarro italiano. No fim das contas, ele consegue o que queria.

O que aconteceu

O Gallardo azul é acelerado para atravessar uma linha de fitas adesivas. Cada vez que o carro passa pelo local e destrói as fitas, mais fitas são adicionadas para reforçar a barreira.

Até 5 mil rolos, as fitas não causam danos para o carro, porém a partir daí é possível ver o modelo sendo destruído. Com 10 mil rolos, o capô e os espelhos do carro são arrancados, e com 15 mil rolos o carro segue sendo avariado, mas ainda passando.