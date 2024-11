Ambulância bate em ciclista, leva vítima a hospital e cobra pelo serviço

Após o incidente, o motorista da ambulância levou o idoso de 71 anos para um hospital. Porém, a empresa cobrou do homem uma conta de US$ 1.862 pela viagem. Segundo a publicação Oregon Live, devido ao acidente a vítima já acumula US$ 47 mil em despesas médicas e espera enfrentar outros US$ 50 mil daqui para frente.

Desta forma, ele entrou com um processo de US$ 997 mil contra a empresa de ambulâncias, além do reembolso por seus gastos médicos. Ele alega que agora tem amplitude de movimento reduzida, menos força e outros sintomas causados pela queda.

A Columbia River Fire & Rescue ainda não comentou o processo.

