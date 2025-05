Aos 98, veterano da 2ª Guerra usa tanque para esmagar Tesla e criticar Musk

Um veterano britânico da Segunda Guerra Mundial passou com um tanque por cima de um Tesla Model 3 para protestar contra o CEO da marca de veículos elétricos, Elon Musk. De acordo com o ex-militar, o empresário está promovendo o fascismo por meio do apoio da extrema direita na Europa.

O que aconteceu

Com seu papel ativo no governo de Donald Trump e polêmicas nas quais se envolveu nos últimos meses, Elon Musk tem se tornado uma figura polarizadora ao redor do mundo. Para um veterano da Segunda Guerra Mundial no Reino Unido, o CEO da Tesla está apoiando o fascismo na Europa.

Em um vídeo publicado no YouTube, Ken Turner, de 98 anos, diz: "Elon Musk, o homem mais rico do mundo, está usando seu imenso poder para apoiar a extrema direita na Europa, e seu dinheiro vem dos carros da Tesla. Já destruímos o fascismo antes e o destruiremos novamente".