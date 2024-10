Carteira Digital de Trânsito: aplicativo vai além da CNH e vira 'faz-tudo'

Através de um aplicativo específico, os fiscais podem escanear o QR Code presente na CDT e, em tempo real, consultar todas as informações do condutor no banco de dados do respectivo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Para a comodidade do condutor habilitado, o aplicativo emite uma notificação quando a CNH está prestes a vencer.

Com a CDT, é possível conseguir também descontos de até 40% no valor das multas.

O aplicativo acumulou 6,9 bilhões de acessos no último ano - a emissão de CNH digital lidera o uso do aplicativo, com 47,7 milhões de habilitações digitais ativas atualmente.

O Serpro, responsável pelo desenvolvimento da CDT, informa que a digitalização dos documentos de trânsito não só trouxe conveniência, mas também reduziu a probabilidade de perda ou roubo de documentos físicos.

O que vem aí

Há promessa de novas funcionalidades no horizonte de acordo com a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), como o serviço de obtenção de segunda via de CNH.