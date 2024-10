Nada de engate ou TV: 9 mudanças no carro que viram problemão ao motorista

Faróis de xenônio: a instalação em veículos que não possuem essa configuração de fábrica, não homologados e sem os sistemas de auto nivelamento e limpadores automáticos necessários, pode causar ofuscamento a outros motoristas e é ilegal. Carros flagrados com xenônio não original de fábrica após 2 de junho de 2011 estão sujeitos a enquadramento por infração grave, somada à retenção do veículo até que o mesmo seja regularizado.

Envelopamento ou pintura de outra cor: a alteração da cor original do veículo exige a comunicação ao Detran e a atualização do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir veículo com cor alterada é infração grave, com retenção do automóvel até a respectiva regularização. A exceção, válida tanto para pintura quanto para veículos envelopados, é quando a alteração não ultrapassa 50% da área da carroceria. É uma infração que pode levar à retenção do veículo para regularização.

Modificações no motor: qualquer alteração que aumente a potência ou modifique as emissões de poluentes exige autorização do Inmetro e do Detran.

Alterações na estrutura do veículo: qualquer alteração do tipo, como a remoção de colunas ou a instalação de gaiolas, exige aprovação e emissão do CSV.

