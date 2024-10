Sexo no carro pode? O que dizem as leis sobre multas e até prisão

Contudo, a prática pode ser enquadrada como infração se acontecer em via pública e durante a condução do carro

Se o veículo estiver em movimento, a conduta pode caracterizar a infração prevista no Artigo 169 do CTB [Código de Trânsito Brasileiro], por dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança" Marco Fabrício Vieira, especialista em legislação de trânsito, em entrevista ao UOL em 2023

Penalidades previstas no CTB para sexo ao volante

Multa de R$ 88,38 (infração leve)

Três pontos no prontuário do condutor

O condutor deve sempre ter o domínio do próprio veículo, dirigindo-o com atenção e mantendo cuidados indispensáveis à segurança do trânsito - conforme estabelece o Artigo 28 do CTB.