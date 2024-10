Escada, colchão, prancha: como transportar objetos grandes sem levar multa

É comum ver nas ruas carros de passeio transportando objetos grandes como escada, colchão, bicicleta e prancha de surfe, instalados no teto ou no porta-malas - por vezes com a tampa traseira aberta, por não caberem no compartimento fechado.

Dependendo da forma como esses itens são acondicionados, o condutor pode ser enquadrado por infração de trânsito e corre o risco de levar multa e até de ter o veículo removido. Sem falar em eventuais riscos para os demais usuários da via.

As regras que determinam como a carga deve ser acondicionada em veículos leves são estabelecidas pela Resolução 349/2010 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e levam em conta aspectos como peso e dimensões do que será transportado.