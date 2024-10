Furto sob demanda: como bandidos levam peças de carros após encomendas

A bandidagem sempre se reinventa e parece haver um novo golpe na praça. Em 2023, câmeras de segurança flagraram um suposto caso de furto a um veículo em que o suspeito abre o capô e leva embora o radiador com a ventoinha. A ação levou poucos minutos. Quando finalizada, o carro foi deixado do jeito que estava e o homem sai com a peça mecânica debaixo do braço.

Uma vez que o capô é aberto, além do radiador, vários outros componentes são vulneráveis, o que também é preocupante dentro desta prática. Depois do furto de estepes e de catalisadores, agora os ladrões também começaram a levar os itens do cofre do motor.