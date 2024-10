Polícia recupera Ferrari furtada com a ajuda de fones de ouvido da Apple

A polícia de Waterbury, no estado norte-americano de Connecticut, conseguiu recuperar uma Ferrari 812 GTS 2023 graças a um fator bastante inusitado: os fones de ouvido que seu proprietário deixou no modelo. Os AirPods, que possuem localizador, foram vitais para que o modelo fosse encontrado.

O que aconteceu

Uma Ferrari 812 GTS, avaliada em US$ 575 mil (cerca de R$ 3,2 milhões na cotação atual), foi encontrada devido ao fato de AirPods do dono do veículo terem sido deixados no automóvel e posteriormente localizados.

O roubo ocorreu em 16 de setembro, com o proprietário entrando rapidamente em contato com as autoridades, que usaram o "Find My" da Apple para localizar os fones de ouvido que estavam dentro da Ferrari.