Alerta vermelho: 5 sinais de que seu carro pode estar prestes a pegar fogo

A falta de líquido de arrefecimento, seja por simples desleixo ou vazamento não detectado, eleva a temperatura de trabalho do motor para além do especificado - elevando o risco de o mesmo fundir.

Novamente, o calor excessivo é capaz de levar à quebra do bloco, trazendo as consequências descritas no item anterior.

"Fique atento à temperatura do líquido de arrefecimento. No caso de ocorrer um vazamento desse líquido, o indicador no painel deixa de mostrar a temperatura excessiva e você pode ter um motor fundindo. Se chegar ao ponto de travar, pode quebrar o bloco, vazar óleo e combustível e iniciar um incêndio muito rapidamente", esclarece Erwin Franieck.

Portanto, antes que o pior aconteça, não descuide das revisões e verifique a condição do radiador e de todo o sistema de arrefecimento regularmente.

