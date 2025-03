Honda confirma quatro lançamentos de motos no Brasil ainda no 1º semestre

A montadora diz que informações de preço e motorização serão anunciadas mais próximo do lançamento, no fim deste primeiro semestre. A Honda também não especificou as datas nas quais os modelos chegam nas concessionárias.

Com o retorno do nome Hornet ao mercado na CB 500, a NX 500 tem motor bicilíndrico herdado da CB 500X com novas rodas, mais leves. Além disso possui um novo visual.

Já a CB 650R estreará a tecnologia E-Clutch, exclusividade técnica que visa tornar a pilotagem mais prática, segura e precisa. O sistema permite dispensar totalmente o uso da alavanca de embreagem para operar o câmbio de seis marchas. O sistema pode ser desligado.

Na Africa Twin, será possível optar pelo câmbio convencional de seis marchas ou a exclusiva transmissão DCT - Dual Clutch Technology. Também há a chegada da roda de 19 polegadas equipando as versões DCT da CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.