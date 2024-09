Nada de CNH: mais da metade dos motociclistas do Brasil não tem documento

Piauí, Maranhão, Acre e Pará têm motocicletas representando a metade de sua frota total de veículos.

A maior parte dos motociclistas está entre 30 e 39 anos (11,6 milhões), com condutores de 40 a 49 logo atrás (10,2 milhões). Destes, 75% são homens.

O principal motivo para a discrepância entre condutores habilitados e o total de veículos é o custo para se obter uma habilitação, segundo o Secretário Nacional de Trânsito Adrualdo de Lima Catão. Seu valor pode chegar a até R$ 4 mil.

Ele disse: a aquisição de uma moto é relativamente acessível, mas o custo para obter a habilitação é um grande obstáculo. Estamos dialogando com as autoescolas para encontrar formas de simplificar o acesso sem comprometer a segurança no trânsito."

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.