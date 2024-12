Levadas para o rolê: veja as motos de luxo mais roubadas ou furtadas de SP

A Honda CB 500 foi a moto mais roubada de a partir de 500 cc em São Paulo entre janeiro e setembro de 2024. A informação é de um levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecido com exclusividade ao UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

A moto apresentou 300 ocorrências neste período dentro dos 2.862 casos de roubo ou furto de motos de luxo em São Paulo, frente aos 3.290 no mesmo período do ano passado. Diferentemente de motos abaixo de 500 cc, que normalmente são visadas por desmanches, as motos mais robustas são furtadas ou roubadas para que criminosos possam ostentá-las.

De janeiro a setembro de 2024, a proporção roubo x furto foi de 23,86% para roubo - quando é empregado algum tipo de violência ou ameaça - e de 76,14% para furto.

Estatísticas

São Paulo é o município paulista com mais registros de roubos e furtos de motos de mais de 500 cc em 2024 (1.372). Em seguida, vêm Guarulhos (124), Campinas (123), São Bernardo do Campo (113), Santo André (96) e Osasco (50).

A noite é o período do dia com mais casos registrados (1.264), à frente de tarde (742), manhã (466) e madrugada (255).

As motos mais roubadas ou furtadas têm mais de 10 anos de fabricação (817 unidades), seguidas de modelos com 5 a 10 anos (852), de 2 a 5 anos no terceiro lugar (625) e até 2 anos (498) no quarto posto.

