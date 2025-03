Como cuidar bem dos pneus da sua moto e quando é a hora certa de trocá-los

Os primeiros números indicam as medidas. Ele tem 120 mm de largura, com altura de 70% da largura e 14 polegadas de diâmetro da roda. As letras M/C significam ser um produto para motocicletas. O último código numérico se refere à carga máxima que pode suportar. No caso do da PCX, que tem índice 61, a carga máxima é de 257 kg.

Já a última letra é o código de velocidade, ou seja, a velocidade máxima que o pneu pode atingir com segurança. No exemplo do da PCX, o código P indica que ele pode chegar a 150 km/h.

Nunca exceda a carga máxima indicada no flanco do pneu ou a capacidade de carga da moto, indicada no manual do proprietário. Vale lembrar que esse índice leva em conta piloto, garupa e também bagagem. Rodar com excesso de carga, além de diminuir a vida útil do pneu, pode comprometer sua segurança.

Lembre-se ainda: sempre que for transportar garupa e carga é necessário calibrar o pneu com a pressão recomendada para essa situação.

Pilote com suavidade

Cada vez que o piloto acelera, transfere a força do motor para o pneu traseiro. Quanto mais brusca for essa transferência, maior será o desgaste da banda de rodagem do pneu.