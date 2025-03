Vacilos sobre duas rodas: 5 erros na moto que vão deixar você a pé

"Por isso, fazer manutenções na moto periodicamente, pode auxiliar para que a bateria funcione corretamente por mais tempo", ensina o coordenador de assistência técnica das baterias Heliar, Adelmo Leite.

2 - Falta de óleo

Imagem: Reprodução

Pode parecer mentira, mas muitos motociclistas descuidam de um item fundamental para o bom funcionamento do motor da moto: o óleo lubrificante.

"O dono dessa scooter rodou 20 mil quilômetros sem verificar o nível ou trocar o óleo. Resultado: o motor travou. O orçamento para o conserto foi de R$ 4.000, ou seja, economizou R$ 70 de um litro de óleo e agora vai gastar muito mais", conta Alexandre, enquanto desmonta a parte de cima do motor de uma Yamaha NMax 160, para trocar o pistão e outras peças internas do motor.

Mas quando deve-se trocar o óleo? Essa informação pode ser encontrada no Manual do Proprietário, pois varia de acordo com o modelo da moto e o tipo de óleo utilizado. Em geral, as motos de 150 cm³ e 160 cm³ precisam ter o lubrificante substituído a cada 5 mil km.