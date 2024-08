De BYD a Jeep, Festival Interlagos apresenta novos carros para o Brasil

Já em operação no país e prestes a iniciar produção local nas antigas instalações da Mercedes Benz em Iracemápolis (SP), a também chinesa GWM mostrou duas novidades que irá lançar aqui em 2025, importadas.

O Tank 300 chega no primeiro semestre do ano que vem e é um SUV 4x4 com design mais "quadradão" e propulsão híbrida plug-in, combinando motor 2.0 turbo com dois motores elétricos para render 408 cv. Traz um arsenal de equipamentos para encarar trilhas enlameadas, como bloqueio dos diferenciais e caixa reduzida.

A GWM também exibiu o SUV Wey 07, que será lançado no segundo semestre de 2025 como a opção mais cara e luxuosa da fabricante asiática. Medindo 5,16 m de comprimento, conta com cabine caprichada e motorização híbrida plugin com números impressionantes: 516 cv de potência e 95,1 kgfm de torque.

A Jeep também teve lançamentos em Interlagos: a reestilização da dupla Wrangler e Gladiator, SUV e picape com carroceria sobre chassi e robusto sistema de tração 4x4. Os dois agora exibem, na linha 2025, grade dianteira redesenhada e interior com nova central multimídia com tela de 12,3 polegadas. Ambos chegam na versão única Rubicon e têm preço inicial de R$ 499.990.

Moraes conta, ainda. tudo sobre as marcas Omoda e Jaecoo, que pertencem à chinesa Chery e começam a operar no Brasil no primeiro trimestre de 2025, inicialmente com veículos importados - a produção nacional está confirmada para o ano que vem, em local ainda a ser anunciado.

Em parceria com o Museu do Automóvel, o Festival Interlagos também trouxe um espaço para o público apreciar supermáquinas raras, belas e potentes, como o Porsche 918 Spyder e seus cerca de 900 cv.