Medo ou justa defesa? Como EUA tentam barrar 'invasão' de carros chineses

Durante o governo anterior, os carros elétricos chineses pagavam 27,5% de impostos, mas isso não é uma questão restrita à disputa entre Republicanos e Democratas - dado que, naquela época, a ameaça do segmento não era tão real, a preocupação nacional era com eletrônicos e possível espionagem do governo chinês. Atualmente, faz parte da política de investimentos em indústrias de altíssima tecnologia, abrangendo igualmente semicondutores e outros elementos.

Porém, se não era iminente naquela época, a discussão da taxação dos carros elétricos deve se tornar uma plataforma política para as eleições de novembro.

"Acredito que seja até questão da disputa eleitoral, porque o Trump já havia falado isso e o Biden, para não perder o bonde e não ceder esse tipo de argumentação na campanha eleitoral, antecipou-se e fez o imposto também, por mais contrassenso que isso possa ser frente ao liberalismo tão caro aos norte-americanos", analisa Cassio.

Portanto, Biden não quer abrir espaço para o nacionalismo industrial de Trump.

"Também não podemos descartar que esta proteção chegue bem em momento eleitoral, quando o ex-presidente Trump aponta com índices competitivos nas eleições à Presidência norte-americana. O efeito da proteção do mercado interno era sentido apenas na imagem de Trump e, com as condições impostas por Biden, o atual presidente e pré-candidato à reeleição passa a ser visto também como um protetor do mercado local", concorda Kalume.

Afora o mercado interno, a atuação dos fabricantes locais sobre as exportações também é sensível em termos de empregos e rendimento. De acordo com dados do governo estadunidense, os trabalhos suportados pela exportação de bens pagam de 13% a 18% a mais do que a média nacional, o que fortalece a economia. Sem falar que as exportações de automóveis dos EUA chegam a US$ 55 bilhões por ano. A China bem sabe disso, não é por acaso que é a maior exportadora de veículos do mundo.