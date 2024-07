Carro ecológico da Toyota vira inimigo de cientistas nos Jogos de Paris

A carta continua explicando várias razões pelas quais os carros movidos a hidrogênio são uma má ideia, incluindo:

Os riscos de que eles distraiam e adiem a "verdadeira solução disponível hoje", ou seja, os BEV (veículo elétrico a bateria). O carro BEV é o único elétrico puro do segmento, ou seja, que não precisa contar com a ajuda de combustíveis de origem fóssil para alimentar o motor

Os veículos movidos a hidrogénio verde requerem três vezes mais eletricidade renovável e são pelo menos três vezes mais caros de operar do que os BEV

As energias renováveis seriam melhor utilizadas para descarbonizar as redes elétricas

Quase todo o hidrogênio hoje é feito de combustíveis fósseis não degradados, e os veículos movidos a células de combustível que funcionam com esse hidrogênio cinza "acabariam gerando de 30 a 50% mais emissões do que simplesmente usar combustíveis fósseis em primeiro lugar, dependendo da aplicação"

Promover carros movidos a hidrogênio nas Olimpíadas "irá inevitavelmente atrasar o lançamento dos BEVs, prejudicando o progresso da transição energética".

A Toyota, por sua vez, informou que tem trabalhado para superar esses obstáculos, colaborando com parceiros locais para expandir a rede de abastecimento de hidrogênio.

Na França, os defensores dos carros a hidrogênio argumentam que eles podem viajar mais com um único tanque do que os BEVs com uma única carga e que são mais rápidos de reabastecer. Sendo assim, podem ser úteis para pessoas que precisam viajar longas distâncias rapidamente, apesar do maior custo inicial de compra e dos maiores custos operacionais.

Além dos veículos com emissões zero de escapamento, a Toyota também traz para as Olimpíadas cerca de 1.000 veículos híbridos (HEV) e híbridos plug-in (PHEV) - os modelos RAV4, Corolla TS, Yaris Cross e Highlander.

A frota oficial ainda será complementada por veículos adicionais conectados através do serviço de compartilhamento de carros da Toyota, o Kinto. A montadora afirma pretender reduzir as emissões de carbono dos veículos nos Jogos de Paris 2024 em 50% em comparação com Olimpíadas anteriores.

Preço e disponibilidade

O Toyota Mirai, um dos pioneiros no mercado de veículos movidos a célula de combustível de hidrogênio, tem seu preço variando conforme o mercado e incentivos fiscais aplicáveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, o valor pode ser reduzido significativamente devido a incentivos, chegando a custar cerca de US$ 37 mil após aplicação desses descontos.