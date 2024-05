Toyota e funcionários acertam mega PDV para transferir fábrica do Corolla

Transferência

É a conclusão de uma briga com vários capítulos e grandes repercussões. Em busca de melhores negociações, o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região chegou a paralisar a produção em Indaiatuba no dia 10 de abril, movimento que não apenas parou a fabricação local do Corolla, mas também os trabalhos na planta de Sorocaba, a responsável por fazer o Yaris e Corolla Cross, uma vez que faltaram componentes feitos na fábrica em greve. Nem mesmo a planta de produção de motores de Porto Feliz continuou em operação.

Segundo o comunicado do sindicato, no dia 16 de abril os trabalhadores aprovaram com ampla maioria a suspensão da greve por 15 dias e retomaram ao trabalho, mas foram colocados em licença remunerada logo depois. Após o retorno, os trabalhadores chegaram a fazer paralisações em turnos no dia 10.

Durante a greve, a Toyota removeu maquinários de um setor da planta de Indaiatuba por meio de uma empresa terceirizada, o que motivou um pedido de medida cautelar feito pelo sindicato, uma vez que a mudança de uma fábrica para outra só começaria a ocorrer em 2025, algo garantido nas negociações anteriores, entre outras alegações. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho foi deferida no dia 19 de abril.

Segundo a liminar, "a Toyota terá que se abster de "desmontar, retirar ou transferir qualquer máquina, de qualquer um de seu setor ou estabelecimento fabril na cidade de Indaiatuba, mantendo intacto o ambiente laboral, sob pena de multa diária de R$ 500 mil, até reestabelecimento do local de trabalho conforme se verifica atualmente".

Contudo, a Toyota conseguiu um mandado de segurança coletivo em contrário, cassando a liminar anterior. Entre as alegações, a marca esclareceu que "não há e não houve qualquer conduta antissindical de sua parte, eis que anunciou com grande antecedência a sua intenção de encerrar as atividades na planta de Indaiatuba e abriu negociação visando amenizar o impacto social dessa medida". A decisão a favor foi publicada no dia primeiro deste mês.