Por que a Tesla faz carros elétricos e a Apple não consegue emplacar o seu

O posicionamento de mercado que a companhia tem nos demais segmentos tecnológicos era uma exigência custosa. "A Apple se posicionou em marca de grife e luxo, isso não combina com volumes altíssimos, uma característica do mercado automotivo", explica Ricardo Bacellar, Conselheiro Consultivo para a indústria da mobilidade.

A situação foi complicada também pelo período difícil do segmento no qual ela quer entrar, o de carros elétricos. "Uma empresa que deseja montar um carro do zero já sabe que o novo ambiente do mercado está nocivo, a guerra de preços está cada vez maior, as margens de lucro, reduzidas. Porque a última coisa que ela quer é colocar um produto no mercado", diz Ricardo Bacellar.

Alguns dos problemas citados não afetaram a Xiaomi, empresa também focada em eletrônicos que já lançou o seu primeiro automóvel, o sedã SU7. O mercado de elétricos na China é o maior do mundo, da mesma maneira que a cadeia de suprimento, o que gera uma economia de escala desproporcional, e também concentra os maiores fabricantes de baterias.

São vantagens que se somam ao ritmo de trabalho maior, algo que seria impossível sob as regras da maior parte dos países ocidentais. Não é por acaso que a Apple produz boa parte dos seus produtos na nação.

A situação dos elétricos ao redor do mundo mostra queda de demandas e aumentos de custos, gerando reduções de investimentos. Tem sido assim com a Ford, General Motors, entre outras, diferentemente do visto no país asiático. Não é por acaso que os Estados Unidos quadruplicaram os impostos para entrada de automóveis chineses, que foi de 25% para 100%.

Olhando para os eletrônicos, a Apple investe na evolução anual. Produtos consagrados foram lançados em suas gerações originais com menos recursos e, até mesmo, uma polêmica obsolescência programada. Outros são lançados de forma embrionária e, aparentemente, ainda não pronta, como é o exemplo do pesado e pouco prático Apple Vision Pro, óculos de realidade virtual que ainda necessitará de um salto geracional.