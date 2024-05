Sem infraestrutura, donos de carro elétrico recorrem a recarga 'caseira'

"Com exceção de raros entraves administrativos, hoje dispomos de todos os recursos necessários para instalar estações de recarga em qualquer tipo de condomínio com máxima segurança. Seguimos as mais rígidas normas de segurança internacionais, além das nacionais definitas por Inmetro [Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia] e ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas]. Com isso, mesmo que não tenhamos a carga elétrica desejada, conseguimos através da inteligência de nossa plataforma gerenciar ativamente a potência das estações de forma a contemplar o condomínio com uma estação de recarga segura e eficaz", afirma Gauer.

Há algum risco de incêndio?

A suscetibilidade a incêndio de baterias, tais como as de íons de lítio utilizadas nos carros elétricos que ainda são as mais comuns, deixa alguns usuários preocupados com possibilidades de incêndio.

"Foi uma justificativa dada pelo meu síndico para impossibilitar a instalação desses equipamentos aqui no meu condomínio", diz Rodrigo Carvalho.

Morador do Rio de Janeiro, ele afirma que também já foi alegado que a rede elétrica do prédio não permitiria a instalação de um carregador - mas, de acordo com especialistas, o impacto de voltagem seria pequeno, uma vez que estamos falando de carregadores domésticos, não aqueles de altíssima voltagem para recarga rápida.

"Diferentemente do que se imagina, segundo a agência de pesquisa sueca Rise, não há qualquer correlação entre o processo recarga e os raríssimos episódios de incêndio envolvendo os carros elétricos. Os sistemas de recarga dos carros elétricos são tão seguros que, na menor constatação de eventual pane, a recarga é imediatamente interrompida. Também há um rigoroso controle do isolamento elétrico do veículo, prevenindo choques elétricos e também promovendo desligamento imediato caso se observe uma falha elétrica na estação de recarga ou no veículo", tranquiliza Clemente.