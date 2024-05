Encalhou? Por que nova picape da Fiat vendeu apenas 230 unidades em 3 meses

A Fiat Titano, a nova picape média da montadora italiana, foi lançada em março passado.

Com projeto mais antigo, mas com preço mais baixo do que as concorrentes, a picape chegou com a missão de disputar clientes das versões de entrada de Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10. No entanto, a realidade das vendas tem sido frustrante. Desde seu lançamento, a Titano registrou apenas 233 unidades vendidas em quase três meses, sendo que no mês de abril contabilizou apenas 43 emplacamentos. Qual é a explicação?

De acordo com concessionários da marca, a procura pela Titano, importada do Uruguai, onde é montada com peças totalmente fabricadas na China, foi grande logo após o lançamento.